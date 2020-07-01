Хван Хи Чхан отказал Ливерпулю, надеясь продолжить карьеру в Германии

Форвард "Зальцбурга" Хван Хи Чхан отказался от перехода в "Ливерпуль". Об этом передает Sky Germany.

Сообщается, что "красные" выходили с ним на связь, но он сообщил, что хочет продолжить карьеру в "РБ Лейпциге". Там он должен будет заменить Тимо Вернера.

Хван Хи Чхан достаточно успешно играет в этом сезоне. Он провел 38 игр, в которых забил 16 голов и отдал 21 голевую передачу. Трансферная стоимость корейского футболиста оценивается в 10 миллионов.

Отметим, что зимой "Ливерпуль" подписал другого экс-лидера "Зальцбурга".