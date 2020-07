Лэмпард и Сульшер ведут борьбу за звание тренера месяца в АПЛ

Стали известны имена претендентов на получения звания лучшего тренера месяца в АПЛ. Учитывались не только матчи июня, но и марта, которые были сыграны до приостановки турнира.

В список попали - Оле Гуннар Сульшер (3 победы, 2 ничьих), Фрэнк Лэмпард (3 победы), Нуну Эшпириту Санту (4 победы, 1 ничья) и Стив Брюс (2 победы, 1 ничья). Отдать свой голос можно на официальном сайте АПЛ.

Steve Bruce

Nuno Espirito Santo

Frank Lampard

Ole Gunnar Solskjaer



Vote for your @BarclaysFooty Manager of the Month https://t.co/YPCcOzTfia#PLAwards pic.twitter.com/3PkJTXpCDc