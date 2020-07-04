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Сульшер: Будем бороться за ЛЧ до последнего тура

Англия
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"Манкунианцы" находятся в двух очках от заветной 4-й строчки

Сульшер: Будем бороться за ЛЧ до последнего тура
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Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ожидает, что борьба за попадание в Лигу Чемпионов будет вестись до последнего тура Премьер-Лиги.

Уже 13 июля, как ожидается, Спортивный арбитражный суд вынесет свой вердикт по апелляции "Манчестер Сити", и тогда станет известно, откроет ли пятое место в Премьер-Лиге путь в Лигу Чемпионов.

"Думаю, последний тур будет иметь огромное значение. Там "Челси" играет против "Вулверхэмптона", а мы — против "Лестера". Так что мы или "Лестер" можем получить три очка преимущества, но и сами проведем важный матч.

Для нас и "Лестера" на кону может оказаться нечто гораздо более значимое, чем просто три очка, и то же самое касается "Челси" и "Вулверхэмптона.

Это выглядит захватывающе. Нам предстоит сыграть так много матчей за столь короткое время, но я думаю, борьба будет вестись до последнего матча", — цитирует Сульшера Sky Sports.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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