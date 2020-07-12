Дембеле не хочет переходить в МЮ. Француз намерен добиться успеха в Барсе

Ранее The Athletic сообщал, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с трансфером вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

Но по информации журналиста ESPN Стива Никола вероятность этого трансфера очень мала. Так как сам француз не хочет переходить в английский клуб и считает, что сможет завоевать место в основе каталонской команды и добиться успеха в футболке "Барсы".

Также источник утверждает, что трансфер 23-летнего игрока сборной Франции не подходит под новую политику "красных дьяволов" - английский клуб хочет соблюдать финансовые рамки и развивать молодежь.