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Дембеле не хочет переходить в МЮ. Француз намерен добиться успеха в Барсе

Англия
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Да и сам "Ман Юнайтед" взял курс на новую трансферную политику

Дембеле не хочет переходить в МЮ. Француз намерен добиться успеха в Барсе
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Ранее The Athletic сообщал, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с трансфером вингера "Барселоны" Усмана Дембеле.

Но по информации журналиста ESPN Стива Никола вероятность этого трансфера очень мала. Так как сам француз не хочет переходить в английский клуб и считает, что сможет завоевать место в основе каталонской команды и добиться успеха в футболке "Барсы".

Также источник утверждает, что трансфер 23-летнего игрока сборной Франции не подходит под новую политику "красных дьяволов" - английский клуб хочет соблюдать финансовые рамки и развивать молодежь.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Усман Дембеле
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Источник:
ESPN
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