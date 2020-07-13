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Спортивный суд CAS вынес вердикт по делу об отстранении Манчестер Сити от еврокубков

Англия
(2 голосов)

"Горожане" и шейхи in da house

Спортивный суд CAS вынес вердикт по делу об отстранении Манчестер Сити от еврокубков
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Спортивный арбитражный суд CAS объявил о решении, которое было принято в ходе процедуры между английским "Манчестер Сити" и Европейским футбольным союзом (УЕФА). Таким образом, "горожане" успешно обжаловали двухлетний запрет на выступления в Лиге чемпионов.

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"Сити" уже обеспечил себе участие в главном клубном европейском турнире. В активе "небесно-голубых" 72 очка, они идут на втором месте и уже никому его не отдадут.

CAS оставил штраф в силе, но сократил его с 30 миллионов евро до 10. Напомним, "Сити" был обвинен в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плэй. Таким образом, команда, которая займет 5-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, не будет принимать участия в Лиге чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
CAS

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Комментарии (2)
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Камонплей
13.07.2020 в 13:07
правильно. правила соблюдать должны всякие малаги и рапиды, а псж и сити могуть делать что хотят
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Po4eson (Одесса)
13.07.2020 в 12:54
Вот и хорошо. Без Ман Сити была бы печаль
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