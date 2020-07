Спортивный суд CAS вынес вердикт по делу об отстранении Манчестер Сити от еврокубков

Спортивный арбитражный суд CAS объявил о решении, которое было принято в ходе процедуры между английским "Манчестер Сити" и Европейским футбольным союзом (УЕФА). Таким образом, "горожане" успешно обжаловали двухлетний запрет на выступления в Лиге чемпионов.

"Сити" уже обеспечил себе участие в главном клубном европейском турнире. В активе "небесно-голубых" 72 очка, они идут на втором месте и уже никому его не отдадут.

CAS оставил штраф в силе, но сократил его с 30 миллионов евро до 10. Напомним, "Сити" был обвинен в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плэй. Таким образом, команда, которая займет 5-е место в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона, не будет принимать участия в Лиге чемпионов.

Manchester City WILL be playing in the Champions League next season. pic.twitter.com/y0EY0KB32M