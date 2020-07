12-летний подросток арестован за расизм в адрес форварда Кристал Пэлас

Вчера, 12 июля, форвард "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха опубликовал в своем Твиттере скриншоты расистских сообщений от фаната "Астон Виллы".

Читайте также Экс-вингер МЮ пожаловался на расизм перед матчем АПЛ

Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ — Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020

Пресс-служба "Кристал Пэлас" отметила: "Мы с тобой, Уилфрид, и со всеми, кто подвергается такому насилию". "Астон Вилла" также ретвитнула сообщение и пообещала помочь с расследованием плюс запретить болельщику посещать матчи "львов". АПЛ тоже поддержала Заха.

We deplore the disgusting racist messages sent to @wilfriedzaha. We condemn all forms of racial discrimination and stand with @CPFC.



We are working with the police in investigating this extremely serious matter and when the culprit is identified AVFC will issue a lifetime ban. https://t.co/Wx5wJVA1ww — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 12, 2020

This behaviour is completely unacceptable and the Premier League stands alongside @wilfriedzaha in opposing this, and discrimination in any form



There is #NoRoomForRacism, anywhere. https://t.co/8KqG5J3Kxr — Premier League (@premierleague) July 12, 2020

Полиция обнаружила, что обидчиком Уилфрида оказался 12-летний подросток из Солихалла. Сообщается, что стражи порядка арестовали мальчика. "Астон Вилла" обыграла "Кристал Пэлас" со счетом 2:0.