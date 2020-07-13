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Погба: МЮ в хорошей форме и мы не думаем останавливаться
Сульшер проделал хорошую работу
Лидер центра поля "Манчестер Юнайтед" Поль Погба уверен, что его клуб не остановится в прогрессе.
"МЮ" стал настоящей командой. Возможно, в прошлом сезоне мы играли от обороны, но сейчас у нас есть баланс. Мы в хорошей форме и не думаем останавливаться.
Поражения "Лестера" и "Челси"? "МЮ" должен думать о своих результатах. Если мы выиграем все наши игры, то сможем занять третье место. Мы не думаем о других командах", - заявил француз.
Уже сегодня команду Сульшера ждет встреча с "Саутгемптоном". В случае победы они выйдут на третье место.