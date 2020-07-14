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Кэмпбелл посоветовал Арсеналу подписать трех игроков

Англия
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Осталось только найти на это финансы

Кэмпбелл посоветовал Арсеналу подписать трех игроков
UA-Футбол
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Экс-форвард "Арсенала" Кевин Кэмпбелл рассказал, какие позиции стоит укрепить лондонскому клубу летом.

"Арсеналу" нужно укрепить сразу три-четыре позиции. У них проблема с защитниками, так что нужно купить одного центрбэка. Более того, нужно несколько новых футболистов в центр поля, которые связывали бы нападение с остальной комнадой.

Я бы советовал им подписать Томаса Парти из "Атлетико" и Адриена Рабио из "Ювентуса". Также бы я хотел видеть в "Арсенале" Калиду Кулибали. Он превосходный защитник, который умеет играть против быстрых форвардов", - заявил Кэмпбелл в интервью Goal.

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Ранее сообщалось, что "канониры" могут потерять основного форварда.

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В статье: Арсенал (Лондон) Калиду Кулибали Адриен Рабио Томас Парти Кевин Кэмпбелл
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