Кэмпбелл посоветовал Арсеналу подписать трех игроков

Экс-форвард "Арсенала" Кевин Кэмпбелл рассказал, какие позиции стоит укрепить лондонскому клубу летом.

"Арсеналу" нужно укрепить сразу три-четыре позиции. У них проблема с защитниками, так что нужно купить одного центрбэка. Более того, нужно несколько новых футболистов в центр поля, которые связывали бы нападение с остальной комнадой.

Я бы советовал им подписать Томаса Парти из "Атлетико" и Адриена Рабио из "Ювентуса". Также бы я хотел видеть в "Арсенале" Калиду Кулибали. Он превосходный защитник, который умеет играть против быстрых форвардов", - заявил Кэмпбелл в интервью Goal.

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Ранее сообщалось, что "канониры" могут потерять основного форварда.