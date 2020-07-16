Сульшер: У Челси на 48 часов больше отдыха перед полуфиналом Кубка – это нечестно

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил свое недовольство графиком команды перед матчем ½ финала Кубка Англии против лондонского "Челси". Цитирует норвежского специалиста Goal.com.

"Очевидно, мы опасаемся, ведь у "Челси" будет над 48 часов больше отдыха перед полуфиналом Кубка Англии, чем у нас. Это нечестно. Перед рестартом сезона мы говорили о честном графике, но здесь таким и не пахнет. Сейчас я должен думать о матче АПЛ против "Кристал Пэлас", который состоится в четверг. Понимаете, 24 часа, 48 часов – это большая разница на финальном отрезке сезона".