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Сульшер: У Челси на 48 часов больше отдыха перед полуфиналом Кубка – это нечестно

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Оле работает по конспектам Жозе

Сульшер: У Челси на 48 часов больше отдыха перед полуфиналом Кубка – это нечестно
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Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выразил свое недовольство графиком команды перед матчем ½ финала Кубка Англии против лондонского "Челси". Цитирует норвежского специалиста Goal.com.

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"Очевидно, мы опасаемся, ведь у "Челси" будет над 48 часов больше отдыха перед полуфиналом Кубка Англии, чем у нас. Это нечестно. Перед рестартом сезона мы говорили о честном графике, но здесь таким и не пахнет. Сейчас я должен думать о матче АПЛ против "Кристал Пэлас", который состоится в четверг. Понимаете, 24 часа, 48 часов – это большая разница на финальном отрезке сезона".

Матч между "МЮ" и "Челси" состоится 19 июля. Сегодня "красные дьяволы" сыграют с "Кристал Пэлас" в рамках чемпионата Англии. "Челси" обыграл "Норвич" во вторник, 14 июля.

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В статье: Кубок Англии Челси (Лондон) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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