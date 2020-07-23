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Решить проблему на долгие годы: Челси заинтересован в подписании защитника Атлетико

Англия
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Отличный трансфер для лондонцев

Решить проблему на долгие годы: Челси заинтересован в подписании защитника Атлетико
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" намерен укрепить линию защиты. Они готовы переманить Хосе Марию Хименеса, которым до этого интересовался Гвардиола.

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Как сообщает Тhe Telegraph, "синие" готовы опередить своих соотечественников. Для совершения трансфера лондонцам придется продать одного из центрбэков.

Контракт Хименеса с "Атлетико" истекает 2023-м году, а трансферная стоимость оценивается в 56 миллионов евро. На счету Хосе в этом сезоне 26 матчей.

Отметим, что также лондонцы хотят переманить вратаря "матрасников".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Хосе Мария Хименес
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