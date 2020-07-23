Решить проблему на долгие годы: Челси заинтересован в подписании защитника Атлетико

Лондонский "Челси" намерен укрепить линию защиты. Они готовы переманить Хосе Марию Хименеса, которым до этого интересовался Гвардиола.

Как сообщает Тhe Telegraph, "синие" готовы опередить своих соотечественников. Для совершения трансфера лондонцам придется продать одного из центрбэков.

Контракт Хименеса с "Атлетико" истекает 2023-м году, а трансферная стоимость оценивается в 56 миллионов евро. На счету Хосе в этом сезоне 26 матчей.

Отметим, что также лондонцы хотят переманить вратаря "матрасников".