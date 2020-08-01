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Лидс выбирает между вратарями МЮ и Арсенала

Англия
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Бьелса ищет нового голкипера

Лидс выбирает между вратарями МЮ и Арсенала
Новина українською

"Лидс" находится в поисках первого номера на следующий сезон, присматриваясь к запасным голкиперам "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала".

Главный тренер "Лидс" Марсело Бьелса ищет нового голкипера, потому что Кико Касилья, в феврале схлопотавший 8-матчевую дисквалификацию за расизм, собирается покинуть клуб, а купленный за 5 млн. фунтов у "Лорьяна" Иллан Месье рассматривается только как резервист.

Как сообщает The Athletic, "Лидс" имеет давний интерес к Дамиану Мартинесу, который в концовке этого сезона достойно подменяет в воротах "Арсенала" травмированного Бернда Лено.

Также аргентинскому тренеру "Лидса" интересен другой свой соотечественник. Речь идет о 33-летнем Ромеро, которому, возможно, придется освободить свое место для возвращающегося в Манчестер из "Шеффилда" Дина Хендерсона.

Ранее "Лидс"выкупил вингера Элдера Кошту у "Вулверхэмптона" за 16 миллионов фунтов и договорились с "Манчестер Сити" о продлении аренды Джека Харрисона на третий сезон подряд.

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В статье: Серхио Ромеро Лидс Юнайтед Дамиан Мартинес
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