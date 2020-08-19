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МЮ подпишет долгосрочный контракт с одним из лучших вратарей АПЛ
И это заслуженно
У Дина Хендерсона будет шанс стать основным вратарем "МЮ". Он вернулся из аренды в "Шеффилд Юнайтед", где провел отличный сезон.
Как сообщает Sky Sports, руководство "дьяволов" больше не отпустит англичанина. Более того, в ближайшее время с голкипером будет подписан долгосрочный контракт.
Отметим, что у Дина будет шанс стать основным в "МЮ", так как Давид де Хеа провел посредственный сезон. Испанец был признан одним из худших в лиге.
А вот у Хендерсона был совсем другой сезон - он провел 13 сухих матчей и по версии многих экспертов стать лучшим вратарем.