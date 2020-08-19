  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ подпишет долгосрочный контракт с одним из лучших вратарей АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ подпишет долгосрочный контракт с одним из лучших вратарей АПЛ

Англия
(1 голосов)

И это заслуженно

МЮ подпишет долгосрочный контракт с одним из лучших вратарей АПЛ
UA-Футбол
Новина українською

У Дина Хендерсона будет шанс стать основным вратарем "МЮ". Он вернулся из аренды в "Шеффилд Юнайтед", где провел отличный сезон.

Как сообщает Sky Sports, руководство "дьяволов" больше не отпустит англичанина. Более того, в ближайшее время с голкипером будет подписан долгосрочный контракт.

Читайте такжеРио Фердинанд: Только Ян Облак сможет заменить де Хеа в МЮ

Отметим, что у Дина будет шанс стать основным в "МЮ", так как Давид де Хеа провел посредственный сезон. Испанец был признан одним из худших в лиге.

А вот у Хендерсона был совсем другой сезон - он провел 13 сухих матчей и по версии многих экспертов стать лучшим вратарем.

Читайте такжеТолько один футболист из Ливерпуля. Сборная сезона АПЛ | ДУБЛЬ-ВЭ #4
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...