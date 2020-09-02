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Тьяго видит свое будущее только в Ливерпуле
"МЮ" и остальным он откажет
В последнее время появились слухи, что "Манчестер Юнайтед" может помешать "Ливерпулю" подписать Тьяго. Однако у них ничего не получится.
По данным RMC Sport, испанец давно определился с приоритетами - его цель перейти в команду Клоппа. Сейчас англичане ведут переговоры с "Баварией". Контракт Алькантары истекает летом следующего года.
Вряд ли "МЮ" сильно расстроится из-за этого решения футболиста - сегодня они укрепили центр поля
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