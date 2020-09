36-летний Иванович вернется в АПЛ

Сербский защитник Бранислав Иванович вновь будет выступать в английской премьер-лиге. В этом году ему исполнилось 36 лет. Новым клубом станет "Вест Бромвич".

Сегодня он прошел медобследования, чтобы закрыть последние детали по переходу. Однако играть он сможет только через несколько недель, когда наберет форму.

Branislav Ivanovic is having a medical at Albion today. Slaven Bilic confirmed in his pre-match press conference the deal could be done today. Unlikely to play for a couple of weeks, though. Needs some training. #WBA @TheAthleticUK