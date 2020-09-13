Тоттенхэм - Эвертон 0:1. Анчелотти лучше Моуриньо

Довольно вязкий получился матч, словно команды только выходят из спячки, набирают форму и явно не готовы к сезону. "Тоттенхэм" оказался "больше неготов", команда Моуриньо не столько играла, сколько мучалась, странное впечатление произвели лидеры. Кейн, Сон Мин и Алли в редких случаях выходили из тени, более того, Алли пришлось заменить в перерыве. Никто из лондонцев не взял инициативу на себя, не было на поле лидера.

"Эвертон" произвел более целостное впечатление. По крайней мере, "ириски" цеплялись за мяч, индивидуально превосходили оппонентов, проводили острые выпады. Случайной победу команды Анчелотти назвать нельзя, например, чаще били по воротам гости из Ливерпуля, а также красноречива статистика владения мячом - 51% против 49%.

Единственный гол в противостоянии был забит после навеса со штрафного от Диня, а Калверт-Льюин головой вколотил мяч в сетку. Защита "Тоттенхэма" проспала этот момент, визуально показалось, что слишком легко забили гости. При этом, и Калверт-Льюин, и Ришарлисон, и Родригес постоянно нагружали оборону хозяев.

Ни одного убедительного аргумента в атаке "Хотспур" не показал. Разве только бездарная попытка выйти один на один с голкипером от Алли - неточно пробил хавбек. Полумоменты возникали еще у Доэрти и Лукаса Моуры, хотя не более того. "Ириски" все контролировали.

Вряд ли этот матч получился информативным и предоставил много пищи для размышления, слишком сдержаны оказались команды, почти не рисковали и не раскрывались. Возможно, только входят в сезон они и готовятся к тому, чтобы выйти на пик формы чуть позже. Однако, впервые Жозе Моуриньо проиграл матч первого тура в английской Премьер-лиге и это уже тревожный звоночек для "шпор".

АПЛ. Первый тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Тоттенхэм - Эвертон 0:1

Голы: Кальверт-Льюин 55

Тоттенхэм: 1. Льорис, 2. Доэрти (Ндомбеле 76), 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 33. Дэвис, 5. Хейбьерг, 8. Уинкс (Бергвейн 60), 20. Алли (Соссоко 46), 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин, 10. Кейн.

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 23. Коулмэн, 13. Мина, 6. Аллан, 9. Калверт-Льюин (Кен 89), 16. Дукуре, 21. Гомеш (Сигурдсон 68), 7. Ришарлисон, 19. Родригес (Дэвис 90+2).

Предупреждения: Хейбьерг 85