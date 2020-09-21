Неужели всему виной травмы? Клопп объяснил, почему с Челси в центре обороны играл Фабиньо

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о травме основного защитника "красных". Напомним, Жоэль Матип или Джо Гомес обычно составляют тандем в центре обороны вместе с Вирджилом Ван Дейком.

"Матип? Это не худшая травма в мире. Через несколько недель, после перерыва на матчи сборных, он снова будет готов. Поглядим".

Оказывается, камерунец получил мышечное повреждение во время тренировки на прошлой неделе. Первый матч "Ливерпуля" после международного перерыва состоится 17 октября с "Эвертоном".

Также Клопп сообщил, что Гомеса беспокоило колено, из-за чего вторым центрбеком в матче с "Челси" (0:2) был Фабиньо. Тем не менее, Джо уже вернулся к тренировкам.