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Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

Англия
(4 голосов)

Выдал свой лучший матч в Англии

Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Стоило Андрею Ярмоленко вернуться на уровень УПЛ, как он моментально начал пачками создавать голы. Словно и не было отъезда из "Динамо", мытарств в Дортмунде и двух сложнейших травм.

"Халл Сити", которому лидер сборной Украины вчера отгрузил 2+2, выступает в третьем по рангу дивизионе английского футбола. То есть, вполне сошел бы за своего в нижней части таблицы украинской элиты. Привычная и очень удобная оппозиция для Андрея.

Ярмола все сделал максимально эффектно. Две голевые передачи с правой ноги после дриблинга выглядели так, словно на поле "Лондон Стэдиум" на полчаса заскочил Гарет Бэйл. Удар в касание после прострела - тоже. Украинец настолько излучал уверенность в себе, что даже взялся пробивать пенальти - и, конечно, не смазал. В этот вечер он вообще все делал идеально - даже с отбором успевал.

После игры интернет гудел - фанаты не могли понять двух вещей. Во-первых, как такой футболист вообще попал в "Вест Хэм", а не "Ман Сити" или "Ливерпуль"? А во-вторых, всех интересовало, почему Дэвид Мойес уже полгода выпускает его только на 5-10 минут в концовках матчей?

Тонны гнева вылились на голову шотландского наставника. Кем только его не называли: и "динозавром", и "ковидным Конте" (Мойес сейчас на самоизоляции), и просто "тормозом". Болельщики изощрялись как могли, превознося талант Ярмоленко даже больше, чем когда он забивал "МЮ" или "Челси". Эх, а если бы они еще видели, как Андрей разрывал защиты "Черноморца" и донецкого "Металлурга"!

Если серьезно, в нынешнем "Вест Хэме" помимо Ярмолы только один игрок способен так сильно играть против слабых команд - это Филипе Андерсон. И он в АПЛ получает еще меньше минут, чем украинец.

Причина на поверхности - на уровне АПЛ слабой командой является как раз "Вест Хэм". Соответственно и задачи у его игроков атаки в АПЛ иные - отбиваться, не терять концентрацию, быть готовыми молниеносно выбегать на чужую половину.

У Ярмоленко это получается плохо - в минувшей игре против "Арсенала" он всего за 10 минут пребывания на поле успел придумать гол в свои ворота, просто забыв о существовании Дани Себальоса за своей спиной. И учитывая то место, которое занимают "Молотобойцы" в иерархии лиги, тот эпизод для Мойеса важнее, чем 2+2 в Кубке. Увы и ах.

Поэтому радуясь за Андрея и поздравляя его с гениальным матчем, давайте все-таки делать скидку на уровень соперника. Это была УПЛ, а не АПЛ. В английской элите он как был, так и останется запасным, иначе "Вест Хэм" ждут большие проблемы на правом фланге обороны. При Мойесе уж точно.

Шотландец - консерватор до мозга костей и верит в простой футбол. Поэтому и провалился в "МЮ". Ярмоленко же после всех его травм и потери скорости нужна свобода от оборонительных действий. Вот если он получит тренера, который ему ее предоставит, тогда станет реально интересно.

Ну а пока - довольствуемся 5-10 минутами в АПЛ и феериями в Кубке. В конце концов, ранее наши в Англии не имели и этого.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес герой футбольного дня Халл Сити Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (4)
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Запорізьке Торпедо (zp)
23.09.2020 в 14:00
Ярмола молодчик, только стабильности не хватает канеш
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маматрахер228 (Киев)
23.09.2020 в 13:52
нече ярмола еще всем покажет, молодой и перспективный!
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Vroobydov
23.09.2020 в 13:21
Молодец против овец. Жаль, но до топ футболиста так и не дорос.
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-2
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victor1306 (Мадрид)
23.09.2020 в 13:20
100% так, нажаль
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+2
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