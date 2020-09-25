Манчестер Сити обыграл Борнмут в Кубке лиги. ВИДЕО

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Борнмут, которые встречались в 1/16 финала Кубка английской лиги. Команда Гвардиолы как всегда владела тотальным преимуществом в контроле над мячом, но умудрилась пропустить гол после единственного удара соперника в створ ворот. Сарридж таким образом на 22-й минуте ответил на гол 17-летнего Лиама Дилэпа, который эффектно дебютировал в основе горожан. А победу Сити добыл благодаря Филу Фоден, сыгравшему на добивании после попадания мяча в штангу. Александр Зинченко участия в игре не принимал.

Английская Премьер-лига. 1/16 финала

Манчестер Сити - Борнмут 2:1

Голы: Дилэп 18 Фоден 75 - Сарридж 22