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Манчестер Сити обыграл Борнмут в Кубке лиги. ВИДЕО

Англия
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Смотреть видео обзор матча Манчестер Сити - Борнмут, Кубок английской лиги, 24 сентября 2020

Манчестер Сити обыграл Борнмут в Кубке лиги. ВИДЕО
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Манчестер Сити - Борнмут, которые встречались в 1/16 финала Кубка английской лиги. Команда Гвардиолы как всегда владела тотальным преимуществом в контроле над мячом, но умудрилась пропустить гол после единственного удара соперника в створ ворот. Сарридж таким образом на 22-й минуте ответил на гол 17-летнего Лиама Дилэпа, который эффектно дебютировал в основе горожан. А победу Сити добыл благодаря Филу Фоден, сыгравшему на добивании после попадания мяча в штангу. Александр Зинченко участия в игре не принимал.

Английская Премьер-лига. 1/16 финала

Манчестер Сити - Борнмут 2:1

Голы: Дилэп 18 Фоден 75 - Сарридж 22

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В статье: Манчестер Сити Борнмут Фил Фоден
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