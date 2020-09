Гвардиола потратил почти полмиллиарда евро на покупку защитников в Манчестер Сити

Боссы "Манчестер Сити" потратили 442,1 миллиона евро на покупку защитников при Хосепе Гвардиоле – об этом сообщает портал Goal.

Весь список выглядит так: Джон Стоунз (52,2 миллиона евро), Бенжамен Менди (57,2), Кайл Уокер (49,5), Эмерик Ляпорт (62,7), Данило (29,1), Анхелиньо (12,1), Жоау Кансело (66), Натан Аке (45,1) и Рубен Диаш (68,2).

Напомним, португальская "Бенфика" уже объявила о трансфере центрбека Рубена Диаша в "Манчестер Сити". В обратном направлении отправится 32-летний аргентинский защитник Николас Отаменди.

Также отметим, что вчера "Манчестер Сити" уступил "Лестеру" со счетом 2:5 – почти каждый из голов стал следствием ошибок "горожан" в обороне. До этого ни разу команды Гвардиолы не пропускали 5 мячей от соперника.

1 - For the first time in 686 games as a manager, Pep Guardiola has seen his side concede five goals. It is also the first time in 438 games at the Etihad Stadium that Manchester City have shipped five goals in any competition. Famous. #MCILEI https://t.co/M3edianY1v