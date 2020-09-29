  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Не Кулибали. Вест Хэм планирует усилиться защитником Наполи
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Кулибали. Вест Хэм планирует усилиться защитником Наполи

Англия
(1 голосов)

Переговоры уже идут

Не Кулибали. Вест Хэм планирует усилиться защитником Наполи
UA-Футбол
Новина українською

Защитник Никола Максимович привлек внимание "Вест Хэма". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Читайте такжеНаполи приготовил для ключевого защитника четырехлетний контракт

По его информации, пока что стороны не смогли достичь договоренности. Переговоры будут продолжаться. Контракт центрбэка с "Наполи" истекает в следующем году.

Отметим, что итальянцы могут отпустить защитника, так как они вряд ли потеряют Кулибали - "Ман Сити" подписал другого защитника.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Никола Максимович Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...