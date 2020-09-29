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Не Кулибали. Вест Хэм планирует усилиться защитником Наполи
Переговоры уже идут
Защитник Никола Максимович привлек внимание "Вест Хэма". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, пока что стороны не смогли достичь договоренности. Переговоры будут продолжаться. Контракт центрбэка с "Наполи" истекает в следующем году.
West Ham have opened talks with Napoli for Nikola Maksimovic as centre back. No agreement yet - negotiations on. ???? @DiMarzio #WHUFC #Napoli #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2020
Отметим, что итальянцы могут отпустить защитника, так как они вряд ли потеряют Кулибали - "Ман Сити"