Не Кулибали. Вест Хэм планирует усилиться защитником Наполи

Защитник Никола Максимович привлек внимание "Вест Хэма". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Читайте также Наполи приготовил для ключевого защитника четырехлетний контракт

По его информации, пока что стороны не смогли достичь договоренности. Переговоры будут продолжаться. Контракт центрбэка с "Наполи" истекает в следующем году.

West Ham have opened talks with Napoli for Nikola Maksimovic as centre back. No agreement yet - negotiations on. ???? @DiMarzio #WHUFC #Napoli #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2020