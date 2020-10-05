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В это трудно поверить, но факт. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Астон Вилла - Ливерпуль, чемпионат Англии, 4 октября 2020

В это трудно поверить, но факт. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором действующий чемпион потерпел катастрофическое поражение. Даже тот факт, что участие в игре не смогли принять Алиссон и Мане, не может быть оправданием команде Клоппа. Ливерпуль впервые после образования АПЛ пропустил столько мячей. Героями Бирмингема в этот вечер стали Джек Грилиш, который оформил дубль и трижды ассистировал партнерам, и Олли Уоткинс, который оформил хет-трик. Голы престижа за красных забивал Салах. К слову, Астон Вилла выиграла третий матч подряд с начала сезона.

Английская Премьер-лига. четвертый тур
Астон Вилла - Ливерпуль 7:2
Голы: Уоткинс 4, 22, 39, МакГинн 35, Баркли 55, Грилиш 66, 75 - Салах 33, 60

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Джек Грилиш
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
05.10.2020 в 09:20
Так буває, коли у одних все виходить... залітає, а у інших НІТ! П'ятдесят років тому сам прийняв участь у такому "побоїщі". В мене все залітало і ми виграли у більш сильної команди іншого класу. Правда більше мене не ставили, бо навіть в моєму класі були гравці посильніші...
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0
0
shat (киев)
05.10.2020 в 08:33
Вот это футбол , а у нас детский сад
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+1
-3
ВасяКулебяка (Козливка)
05.10.2020 в 08:41
Зачем тогда сравниваешь футбол с детским садом? Ребенок, что ли?
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+1
0


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