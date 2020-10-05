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В это трудно поверить, но факт. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Астон Вилла - Ливерпуль, чемпионат Англии, 4 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча четвертого тура английской Премьер-лиги, в котором действующий чемпион потерпел катастрофическое поражение. Даже тот факт, что участие в игре не смогли принять Алиссон и Мане, не может быть оправданием команде Клоппа. Ливерпуль впервые после образования АПЛ пропустил столько мячей. Героями Бирмингема в этот вечер стали Джек Грилиш, который оформил дубль и трижды ассистировал партнерам, и Олли Уоткинс, который оформил хет-трик. Голы престижа за красных забивал Салах. К слову, Астон Вилла выиграла третий матч подряд с начала сезона.
Английская Премьер-лига. четвертый тур
Астон Вилла - Ливерпуль 7:2
Голы: Уоткинс 4, 22, 39, МакГинн 35, Баркли 55, Грилиш 66, 75 - Салах 33, 60