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Стало известно, смогут ли Мане и Тьяго сыграть в мерсисайдском дерби – ранее они заболели COVID-19
Алькантара сможет выйти на поле за "Ливерпуль" во второй раз
Два футболиста "Ливерпуля" вернулись в строй в преддверии матча 5-го тура Английской Премьер-лиги с "Эвертоном". По информации журналиста Дэвида Мэддока в своем Твиттере, хавбек Тьяго Алькантара и форвард Садио Мане излечились от коронавирусной инфекции.
Исполнители вернулись к тренировкам с командой и готовы сыграть в мерсисайдском дерби против "Эвертона". Также отметим, что Наби Кейта находится на самоизоляции и ожидает результат второго теста – ранее его реакция была положительной.
Sadio Mane and Thiago will play in Merseyside derby after returning to training today, following their Covid-positive period of quarantine.— David Maddock (@MaddockMirror) October 12, 2020
Naby Keita in isolation as he awaits results of a second test, following an initial positive while on international duty.#LFC
Поединок "Эвертон" – "Ливерпуль" состоится 17 октября на стадионе "Гудисон Парк". "Ириски" занимают первое место в турнирной таблице АПЛ (12 очков), "красные" располагаются на пятой позиции (9 баллов).
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