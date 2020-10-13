  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Стало известно, смогут ли Мане и Тьяго сыграть в мерсисайдском дерби – ранее они заболели COVID-19
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, смогут ли Мане и Тьяго сыграть в мерсисайдском дерби – ранее они заболели COVID-19

Англия
(1 голосов)

Алькантара сможет выйти на поле за "Ливерпуль" во второй раз

Стало известно, смогут ли Мане и Тьяго сыграть в мерсисайдском дерби – ранее они заболели COVID-19
Новина українською

Два футболиста "Ливерпуля" вернулись в строй в преддверии матча 5-го тура Английской Премьер-лиги с "Эвертоном". По информации журналиста Дэвида Мэддока в своем Твиттере, хавбек Тьяго Алькантара и форвард Садио Мане излечились от коронавирусной инфекции.

Читайте такжеВ это трудно поверить, но факт. Астон Вилла - Ливерпуль 7:2. Видео голов и обзор матча

Исполнители вернулись к тренировкам с командой и готовы сыграть в мерсисайдском дерби против "Эвертона". Также отметим, что Наби Кейта находится на самоизоляции и ожидает результат второго теста – ранее его реакция была положительной.

Поединок "Эвертон" – "Ливерпуль" состоится 17 октября на стадионе "Гудисон Парк". "Ириски" занимают первое место в турнирной таблице АПЛ (12 очков), "красные" располагаются на пятой позиции (9 баллов).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль Тьяго Алькантара Садио Мане Наби Кейта коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...