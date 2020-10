Стало известно, смогут ли Мане и Тьяго сыграть в мерсисайдском дерби – ранее они заболели COVID-19

Два футболиста "Ливерпуля" вернулись в строй в преддверии матча 5-го тура Английской Премьер-лиги с "Эвертоном". По информации журналиста Дэвида Мэддока в своем Твиттере, хавбек Тьяго Алькантара и форвард Садио Мане излечились от коронавирусной инфекции.

Исполнители вернулись к тренировкам с командой и готовы сыграть в мерсисайдском дерби против "Эвертона". Также отметим, что Наби Кейта находится на самоизоляции и ожидает результат второго теста – ранее его реакция была положительной.

