Остаются 20 команд. Клубы АПЛ отказались от проекта, который был предложен МЮ и Ливерпулем

В конце прошлой неделе английские СМИ сообщили интересную новость. Два клуба АПЛ, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", предложили сократить лигу до 18 команд. Проект получил название "Big Picture".

Главная цель - сократить разницу в доходах от телевизионных контрактов между АПЛ и EFL. Сегодня состоялось заседание клубов АПЛ по данному вопросу.

Проект был отклонен всеми остальными клубами, "Ливерпуль" и "МЮ", не получив поддержку со стороны, отказались от своей затеи. Также на сегодняшнем мероприятии было согласовано новое предложение по финансовой помощи командам из Чемпионшипа.

Premier League Shareholders agreed to work together as a 20-club collective on a strategic plan for the future structures and financing of English football



Full statement: https://t.co/6hFna1K6tl pic.twitter.com/mZwwe0pxcG