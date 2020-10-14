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Остаются 20 команд. Клубы АПЛ отказались от проекта, который был предложен МЮ и Ливерпулем
"Big Picture" отклонен
В конце прошлой неделе английские СМИ сообщили интересную новость. Два клуба АПЛ, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", предложили сократить лигу до 18 команд. Проект получил название "Big Picture".
Главная цель - сократить разницу в доходах от телевизионных контрактов между АПЛ и EFL. Сегодня состоялось заседание клубов АПЛ по данному вопросу.
Проект был отклонен всеми остальными клубами, "Ливерпуль" и "МЮ", не получив поддержку со стороны, отказались от своей затеи. Также на сегодняшнем мероприятии было согласовано новое предложение по финансовой помощи командам из Чемпионшипа.
Premier League Shareholders agreed to work together as a 20-club collective on a strategic plan for the future structures and financing of English football— Premier League (@premierleague) October 14, 2020
Full statement: https://t.co/6hFna1K6tl pic.twitter.com/mZwwe0pxcG
Отметим, что проект "Big Picture", помимо сокращения лиги, подразумевал также отказ от кубка лиги и суперкубка Англии.
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