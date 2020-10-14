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Остаются 20 команд. Клубы АПЛ отказались от проекта, который был предложен МЮ и Ливерпулем

Англия
(3 голосов)

"Big Picture" отклонен

Остаются 20 команд. Клубы АПЛ отказались от проекта, который был предложен МЮ и Ливерпулем
UA-Футбол
Новина українською

В конце прошлой неделе английские СМИ сообщили интересную новость. Два клуба АПЛ, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", предложили сократить лигу до 18 команд. Проект получил название "Big Picture".

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Главная цель - сократить разницу в доходах от телевизионных контрактов между АПЛ и EFL. Сегодня состоялось заседание клубов АПЛ по данному вопросу.

Проект был отклонен всеми остальными клубами, "Ливерпуль" и "МЮ", не получив поддержку со стороны, отказались от своей затеи. Также на сегодняшнем мероприятии было согласовано новое предложение по финансовой помощи командам из Чемпионшипа.

Отметим, что проект "Big Picture", помимо сокращения лиги, подразумевал также отказ от кубка лиги и суперкубка Англии.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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