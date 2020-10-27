Лэмпард: Вернер и Хавертц еще не до конца наладили взаимодействие

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о последних результатах его клуба.

Несмотря на две нулевые ничьи в последних матчах, игра в атаке меня беспокоит меньше всего. Вернер и Хавертц еще не до конца наладили взаимодействие, а Зиеш едва набрал форму, позволяющую выходить в основе. Уверен, у нас все впереди, и результативность будет улучшаться с каждой игрой", - приводит слова англичанина сайт УЕФА.

Уже завтра "синие" сыграют против "Краснодара" в матче Лиги Чемпионов.