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Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием 21-летнего форварда Валенсии
Чуквезе может сменить клуб в ближайшее трансферное окно
Форвард "Вильярреала" Самуэль Чуквезе может стать игроком "МЮ", сообщает 90min.
По данным источника, кроме манкунианцев интерес к 21-летнему нигерийцу проявляет и "Лестер". Испанская команда готова расстаться с форвардом за 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне ла лиги Чуквезе провел 8 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.
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