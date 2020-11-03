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Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием 21-летнего форварда Валенсии

Англия
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Чуквезе может сменить клуб в ближайшее трансферное окно

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием 21-летнего форварда Валенсии
Новина українською

Форвард "Вильярреала" Самуэль Чуквезе может стать игроком "МЮ", сообщает 90min.

По данным источника, кроме манкунианцев интерес к 21-летнему нигерийцу проявляет и "Лестер". Испанская команда готова расстаться с форвардом за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Чуквезе провел 8 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

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В статье: Вильярреал Манчестер Юнайтед Самуэль Чуквуезе
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