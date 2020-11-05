Руководство Манчестер Юнайтед связывалось с Почеттино

В "Манчестер Юнайтед" задумались о смене главного тренера на фоне неудачных результатов в нынешнем сезоне.

Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" связались с бывшим наставником "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино на предмет потенциального назначения. Сам аргентинец желает руководить манкунианцами ещё с декабря 2019 года, и, по информации издания, его настрой не изменился.

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Отмечается, что руководители "Манчестер Юнайтед" поддерживали нынешнего рулевого команды Уле-Гуннара Сульшера до вчерашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Истанбул Башакшехир" (1:2) и по-прежнему не горят желанием менять тренера на столь раннем этапе сезона. Тем не менее в случае поражения в предстоящем матче чемпионата Англии с "Эвертоном" коллектив может опуститься на 17-е место в турнирной таблице, что может изменить настрой боссов.