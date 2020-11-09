Клопп: Пять замен? Это необходимость, а не преимущество – проект подали некорректно

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал отмену правила пяти замен в Английской Премьер-лиге. Цитирует немца Goal.com.

"Недостаток лидерских качеств: генеральный директор АПЛ подал проект некорректно. Возможность использовать 5 замен – это не преимущество, а необходимость. Такое происходит и в других странах, идея подавалась неверно, а теперь у нас такая ситуация. Я уже говорил, что Трент не сыграет за сборную – это не последний случай, с которым придется иметь дело Саутгейту".