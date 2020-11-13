Заслужил своей игрой. Челси предложил Зума продлить контракт

Лондонский "Челси" предложил Курту Зума продлить его контракт. Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Французский защитник сейчас основной в команде Лэмпарда. Его контракт истекает в 2023-м году, однако уже сейчас он привлек внимание некоторых клубов.

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Отметим, что в этом сезоне Зума провел 12 матчей, в которых забил три гола.