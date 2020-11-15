ФИФА выплатит Ливерпулю 2 млн фунтов компенсации за травму Гомеса

"Ливерпуль" получит компенсацию в 2 миллиона фунтов от ФИФА за травму защитника Джо Гомеса, сообщает Daily Mail.

Напомним, на заключительной тренировке сборной Англии перед товарищеским матчем против Ирландии на текущей неделе Гомес получил серьезную травму колена. 23-летний футболист перенёс хирургическое вмешательство на сухожилии в левом колене. Отмечается, что остальные связки при повреждении не пострадали. Тем не менее ожидается, что Джо пропустит большую часть нынешнего сезона.

Как и все другие игроки, вызванные в национальные команды, Гомес был застрахован ФИФА. Это означает, что "красным" будут компенсировать зарплату Джо в полном объеме до тех пор, пока англичанин не приступит к тренировкам с первой командой.

Поскольку зарплата 23-летнего составляет около 80 тыс. фунтов в неделю, общая сумму компенсации составит примерно 2 млн.