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Конте рассказал, как Челси в 2017-м мог подписать Лукаку и ван Дейка

Англия
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Конте рассказал, как Челси в 2017-м мог подписать Лукаку и ван Дейка
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Экс-наставник "Челси" Антонио Конте признался, что в 2017-м году хотел видеть в Лондоне двух футболистов - Лукаку и ван Дейка.

"Я попросил у руководства этих двоих игроков и мы были близки к ним после победы в АПЛ. Мы очень много общались с ними и я говорил руководству, что Ромелу и Вирджил усилили бы команду на 30 процентов.

Но мы потеряли идеальный момент закрепиться на вершине на долгие годы. Очень жаль, ведь сейчас Лукаку в "Интере" показывает свою полезность, а ван Дейк - в "Ливерпуле", - заявил Конте.

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Отметим, что сейчас Лукаку работает под руководством Антонио в миланском клубе - в 59-ти играх он забил 41 гол.

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В статье: Антонио Конте Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Вирджил ван Дейк
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