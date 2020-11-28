Челси – Тоттенхэм. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 10-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 10-го тура чемпионата Англии между двумя лондонскими командами – "Челси" и "Тоттенхэмом".

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Встреча лидера и третьего коллектива первенства – кто бы мог подумать? Действительно, после 9 туров "синие" и "шпоры" забрались наверх таблицы и демонстрируют достаточно содержательный футбол. Сможет ли "Челси" огорчить "Тоттенхэм" в своем тысячном поединке в эпоху Абрамовича? Продолжит ли Моуриньо ставить в тупик грандов АПЛ? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 29 ноября – в 18:25 по киевскому времени.