Англия
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Милнер повредил заднюю поверхность бедра в матче с Брайтоном
Кадровые проблемы Клоппа усиливаются
В матче 10-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде
Главный тренер "красных" Юрген Клопп потерял еще одного хавбека - во втором тайме Джеймс Милнер травмировал заднюю поверхность бедра. Вместо англичанина на поле на 74-й минуте вышел Кертис Джонс.
Неделю назад, в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Лестера" полузащитник
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