Милнер повредил заднюю поверхность бедра в матче с Брайтоном

В матче 10-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде в концовке упустил победу и сыграл вничью с "Брайтоном".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп потерял еще одного хавбека - во втором тайме Джеймс Милнер травмировал заднюю поверхность бедра. Вместо англичанина на поле на 74-й минуте вышел Кертис Джонс.