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Милнер повредил заднюю поверхность бедра в матче с Брайтоном

Англия
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Кадровые проблемы Клоппа усиливаются

Милнер повредил заднюю поверхность бедра в матче с Брайтоном
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В матче 10-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде в концовке упустил победу и сыграл вничью с "Брайтоном".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп потерял еще одного хавбека - во втором тайме Джеймс Милнер травмировал заднюю поверхность бедра. Вместо англичанина на поле на 74-й минуте вышел Кертис Джонс.

Неделю назад, в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Лестера" полузащитник Наби Кейта также повредил бедро.

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В статье: Джеймс Милнер АПЛ Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион
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