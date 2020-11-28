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Юрген Клопп: Сейчас у нас трудный период. Горжусь ребятами
Немецкий тренер доволен подопечными, несмотря на плохой результат
"Мерсисайдцы" неудачно провели выездной поединок с "Брайтоном" в рамках 10-го тура АПЛ. "Ливерпуль" упустил победу над "чайками" в дополнительное время после гола с пенальти. Наставник действующих чемпионов Англии поделился эмоциями после игры:
"Очень горжусь ребятами сегодня, они играли здорово. В первом тайме у нас были трудности, учитывая изменения в защите. Мы разобрались с ними, но во втором тайме возникли проблемы с запасом сил.
Мы привыкли к пенальти за попадание мяча в подмышку. Сегодня у нас дело в пальцах. Как есть - так есть. Были приняты правильные решения.
Судья назначил пенальти. Журналисты все время хотят получить громкий заголовок. Что вы хотите, чтобы я сказал? Это пенальти, потому что судья его назначил, убедившись в решении.
В ситуациях с отмененными голами мы действовали великолепно. Гол Салаха замечательный, удар Мане головой - тоже. Ничего страшного не произошло, сейчас сложный период", - сказал Юрген Клопп.
После ничьей с "Брайтоном" "Ливерпуль" занял первое место в турнирной таблице АПЛ. Однако его в этом туре еще могут обогнать "Тоттенхэм", "Челси" и "Лестер".
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