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Юрген Клопп: Сейчас у нас трудный период. Горжусь ребятами

Англия
(3 голосов)

Немецкий тренер доволен подопечными, несмотря на плохой результат

Юрген Клопп: Сейчас у нас трудный период. Горжусь ребятами
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"Мерсисайдцы" неудачно провели выездной поединок с "Брайтоном" в рамках 10-го тура АПЛ. "Ливерпуль" упустил победу над "чайками" в дополнительное время после гола с пенальти. Наставник действующих чемпионов Англии поделился эмоциями после игры:

"Очень горжусь ребятами сегодня, они играли здорово. В первом тайме у нас были трудности, учитывая изменения в защите. Мы разобрались с ними, но во втором тайме возникли проблемы с запасом сил.

Мы привыкли к пенальти за попадание мяча в подмышку. Сегодня у нас дело в пальцах. Как есть - так есть. Были приняты правильные решения.

Судья назначил пенальти. Журналисты все время хотят получить громкий заголовок. Что вы хотите, чтобы я сказал? Это пенальти, потому что судья его назначил, убедившись в решении.

В ситуациях с отмененными голами мы действовали великолепно. Гол Салаха замечательный, удар Мане головой - тоже. Ничего страшного не произошло, сейчас сложный период", - сказал Юрген Клопп.

После ничьей с "Брайтоном" "Ливерпуль" занял первое место в турнирной таблице АПЛ. Однако его в этом туре еще могут обогнать "Тоттенхэм", "Челси" и "Лестер".

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль
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Источник:
BBC

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