Юрген Клопп: Сейчас у нас трудный период. Горжусь ребятами

"Мерсисайдцы" неудачно провели выездной поединок с "Брайтоном" в рамках 10-го тура АПЛ. "Ливерпуль" упустил победу над "чайками" в дополнительное время после гола с пенальти. Наставник действующих чемпионов Англии поделился эмоциями после игры:

"Очень горжусь ребятами сегодня, они играли здорово. В первом тайме у нас были трудности, учитывая изменения в защите. Мы разобрались с ними, но во втором тайме возникли проблемы с запасом сил.

Мы привыкли к пенальти за попадание мяча в подмышку. Сегодня у нас дело в пальцах. Как есть - так есть. Были приняты правильные решения.

Судья назначил пенальти. Журналисты все время хотят получить громкий заголовок. Что вы хотите, чтобы я сказал? Это пенальти, потому что судья его назначил, убедившись в решении.

В ситуациях с отмененными голами мы действовали великолепно. Гол Салаха замечательный, удар Мане головой - тоже. Ничего страшного не произошло, сейчас сложный период", - сказал Юрген Клопп.