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Сульшер побил 27-летний рекорд Фергюсона
На этот раз положительный
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Саутгемптон" в гостевом матче АПЛ. Эта победа для подопечных Сульшера стала восьмой подряд на выезде в чемпионате Англии: по четыре раза в прошлом и текущем розыгрыше турнира.
Таким образом рекорд Сэра Алекса Фергюсона, подопечные которого в 1993-м году семь подряд раз побеждали в гостях, побит.
За эти восемь поединков домашнего поражения против "маникунианцив" потерпели "Астон Вилла", "Кристал Пэлас", "Лестер", "Ньюкасл", "Эвертон", "Саутгемптон" и дважды "Брайтон".
После победы над "святыми" "Манчестер Юнайтед" поднялся на седьмое место турнирной таблицы чемпионата Англии. Следующий матч "красные дьяволы" проведут против "ПСЖ" в Лиге Чемпионов на Олд Траффорд.
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