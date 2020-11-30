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"Gracias negrito". FA расследует расистское высказывание Кавани – Эдинсона могут наказать

Англия
(1 голосов)

Форвард "МЮ" под прицелом

"Gracias negrito". FA расследует расистское высказывание Кавани – Эдинсона могут наказать
Новина українською

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может быть наказан за публикацию в Instagram – об этом сообщает портал Goal.com. Напомним, в поединке 10-го тура АПЛ "Саутгемптон" уступил "красным дьяволам" со счетом 2:3 – Кавани отличился дублем и ассистом.

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После победы Кавани ответил на поздравление одного из подписчиков и написал "Gracias negrito" – это можно перевести как "Спасибо, черный". Отметим, что спустя несколько часов Эдинсон удалил свою публикацию Stories.

"Gracias negrito". FA расследует расистское высказывание Кавани – Эдинсона могут наказать - изображение 1

Футбольная ассоциация Англии уже расследует инцидент. Любое дискриминационное поведение в социальных сетях может повлечь за собой дисквалификацию как минимум на три поединка.

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В статье: Эдинсон Кавани Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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вася09
30.11.2020 в 11:26
авпдлыл
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.11.2020 в 11:15
может, он хотел написать "нефрито"?))
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