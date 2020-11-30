"Gracias negrito". FA расследует расистское высказывание Кавани – Эдинсона могут наказать

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани может быть наказан за публикацию в Instagram – об этом сообщает портал Goal.com. Напомним, в поединке 10-го тура АПЛ "Саутгемптон" уступил "красным дьяволам" со счетом 2:3 – Кавани отличился дублем и ассистом.

После победы Кавани ответил на поздравление одного из подписчиков и написал "Gracias negrito" – это можно перевести как "Спасибо, черный". Отметим, что спустя несколько часов Эдинсон удалил свою публикацию Stories.

Футбольная ассоциация Англии уже расследует инцидент. Любое дискриминационное поведение в социальных сетях может повлечь за собой дисквалификацию как минимум на три поединка.