Клопп: Жота меня впечатлил еще в первом матче, когда я его увидел

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал прогресс летнего новичка клуба Диогу Жота

"Честно говоря, Диогу мне очень понравился в первом же матче, который я увидел, он тогда играл за "Вулверхэмптон". Так все и было. Он конечно, ничего об этом не знал. Для меня же все сразу было очевидно - как только появится возможность заполучить его, нужно обязательно это сделать.

Все дело в том, что это невероятно интересный футболист, карьера которого уже поражает. Что ему уже удалось сделать, где он начинал, его переходы из клуба в клуб, и так далее. В нем меня привлекли дисциплина, изобретательность и любовь к футболу. О технике, наверное, и говорить не стоит.

В общем, было много сигналов до приобретения Диогу, что этот трансфер будет нам очень полезен", - приводит слова немецкого тренера сайт УЕФА.

В текущем сезоне Жота успел сыграть 14 матчей и забил девять голов.