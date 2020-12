Официально: Матч Астон Вилла - Ньюкасл перенесен

Официальная пресс-служба "Ньюкасла" объявила, что игра против "Астон Виллы" отложена. Причина - коронавирус.

Сейчас тренировочная база клуба закрыта и откроется не раньше среды. Параллельно с этим, вся команда находится на самоизоляции.

❌ #NUFC's fixture at Aston Villa on Friday has been postponed following a significant increase in Covid-19 cases at the Magpies’ Training Centre.



A new date and time for the game will be confirmed in due course.