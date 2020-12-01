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Официально: Матч Астон Вилла - Ньюкасл перенесен
Теперь уже официально
Официальная пресс-служба "Ньюкасла" объявила, что игра против "Астон Виллы" отложена. Причина - коронавирус.
Сейчас тренировочная база клуба закрыта и откроется не раньше среды. Параллельно с этим, вся команда находится на самоизоляции.
❌ #NUFC's fixture at Aston Villa on Friday has been postponed following a significant increase in Covid-19 cases at the Magpies’ Training Centre.— Newcastle United FC (@NUFC) December 1, 2020
A new date and time for the game will be confirmed in due course.
Отметим, что уже с ближайшего тура некоторые игры АПЛ пройдут со зрителями.
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