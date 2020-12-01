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Официально: Матч Астон Вилла - Ньюкасл перенесен

Англия
(1 голосов)

Теперь уже официально

Официально: Матч Астон Вилла - Ньюкасл перенесен
UA-Футбол
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Официальная пресс-служба "Ньюкасла" объявила, что игра против "Астон Виллы" отложена. Причина - коронавирус.

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Сейчас тренировочная база клуба закрыта и откроется не раньше среды. Параллельно с этим, вся команда находится на самоизоляции.

Отметим, что уже с ближайшего тура некоторые игры АПЛ пройдут со зрителями.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) "Ньюкасл" коронавирус
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Комментарии (1)
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Zapp Brannigan (Київ)
01.12.2020 в 19:13
І що, нікому технаря не впаяли?
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