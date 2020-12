Лазарет начинает пустеть. Александер-Арнольд и Наби Кейта могут вернуться уже в ближайшем матче

Английский "Ливерпуль" больше других пострадал из-за плотного календаря. Ряд основных игроков получили травмы и часто пропускали матчи.

Уже в игре против "Вулверхэмптона" могут вернуться Трент Александер-Арнольд и Наби Кейта. Информацию подтвердил Юрген Клопп - игроки работают в общей группе.

Liverpool boss Jurgen Klopp says there is "a chance" Naby Keita and Trent Alexander-Arnold could be in the squad to face Wolves this weekend ???? pic.twitter.com/1txLVRcpS0