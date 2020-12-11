Из подвала в борьбу за еврокубки. Как Мойес строит Вест Хэм и есть ли перспективы у Ярмоленко

Мы с вами наблюдаем, вероятно, самый нестандартный и самый непредсказуемый сезон. Рекордно короткая летняя пауза (для клубов, которые играли в поздних стадиях ЛЧ и ЛЕ - всего 3-4 недели в августе) - из-за чего сбитый график, накопленная усталость и отсутствие полноценной предсезонной подготовки. Эти факторы вкупе с заболеваниями в командах и разными карантинными ограничениями в разных регионах дарят нам максимально непредсказуемые результаты.

Благодаря этому мы видели, как Шахтёр дважды обыгрывает Реал Мадрид, но при этом проигрывает два матча Боруссии Мёнхенгладбах с общим счётом 0:10. Видели, как Астон Вилла разносит Ливерпуль 7:2 и Арсенал 0:3, но проигрывает Лидсу 0:3. Видели, как Лестер разрывает Манчестер Сити 2:5, а в следующем туре проигрывает Вест Хэму 0:3. Мы даже видели, как команда Моуринью периодически играет в очень атакующий футбол.

Но при всей этой непредсказуемости результатов Вест Хэм все равно умудряется удивлять. Команда Дэвида Мойеса уничтожила Вулверхэмптон (4:0), Лестер (0:3) и смогла отобрать очки у Тоттенхэма (3:3) и Манчестер Сити (1:1). И всё это подряд!

Как они это делают? Стоит ли их ждать в Еврокубках?

Давайте разбираться по порядку.

Что из себя представляет клуб Вест Хэм? Кто принимает решения в клубе?

В 2010 году Дэвид Салливан и Дэвид Голд выкупили клуб у Эггерта Магнуссена. Если попробовать описать ситуацию в Вест Хэме с момента прихода новых владельцев - лучшего всего подойдёт слово "качели". Все эти годы владельцы обещают еврокубки и борьбу за Лигу Чемпионов. Спойлер: получается очень слабо.

Самые успешные сезоны Вест Хэма пришлись на 15-17 годы, когда главным тренером был Славен Билич. Тогда команда два года подряд отбиралась в квалификацию Лиги Европы, но там оба раза их выбивала румынская Астра. На этом, собственно, еврокубки для Вест Хэма и закончились. В конце 17 года Билича уволили, потому что он занял 11 место в чемпионате.

А дальше следите за движениями:

На место Билича владельцы приглашают проверенного британского тренера. Тренера, который сделал Эвертон стабильно 6-7 командой АПЛ (правда, ему на это понадобилось около 5 лет) - Дэвида Мойеса. Мойес работает с командой год (ОДИН), занимает 13 место и его увольняют. Видимо, потому что 13 место - это далеко от обещанной Лиги Чемпионов.

После этого владельцы решают сделать амбициозный ход и пригласить Мануэля Пеллегрини (того самого, который выводил Малагу в 1/4, а Манчестер Сити в полуфинал ЛЧ). Ожидалось, что чилийский специалист сможет поставить команде узнаваемый, атакующий стиль. Что важно: вместе с Пеллегрини в клуб приходит Марио Хусильос - спортивный директор, который работал с ним в Малаге. В его функции входит подбор тренеров, селекция, трансферная деятельность, и ВНИМАНИЕ - формировние долгосрочной стратегии. Первый в истории Вест Хэма официальный спортивный директор. Первый. В истории.

По инициативе Пеллегрини-Хусильоса в клуб приходят Фелипе Андерсон, Андрей Ярмоленко и Исса Диоп. Первый сезон под руководством Пеллегрини прошёл достаточно средне (10 место), но давал повод для оптимизма. Чтобы поставить команде хорошую атакующую игру одного сезона недостаточно, но команда прогрессировала.

К следующему сезону Вест Хэм обновляет свои трансферные рекорды сначала переходом Пабло Форнальса за 28 миллионов евро, а потом Себастьяна Алле - за 50 миллионов. В этом сезоне игра команды расклеилась и очень подводила реализация. В итоге, после 20 туров "молотки" набрали 19 очков и были на границе зоны вылета. Пеллегрини отправили в отставку, вместе с ним ушел и спортивный директор (они проработали полтора года).

На их место в середине сезона вернулся уже знакомый всем Дэвид Мойес. Его возвращение немного взбодрило команду и позволило избежать вылета, но особого прогресса в игре не произошло (20 очков в оставшихся 18 матчах). Зимой вместе с Мойесом пришли и новые игроки: Джаррод Боуэн (прямой конкурент Ярмоленко и по позиции, и по функционалу) и Томас Соучек (замена в полузащите для Мануэля Ласини).

Летом клуб отдаёт в аренду Фелипе Андерсона, продаёт в Вест Бромвич молодого талантливого Грэди Диангану. Ярмоленко, Алле и Лансини садятся в запас. В клуб приходит только Саид Бенрахма.

Интересный факт:

Приблизительно в каждом сезоне с момента прихода Салливана и Голда среди фанатов происходят протестные акции против руководства клуба. Из основных претензий плохие результаты, провальные трансферы, переезд со старого (всеми любимого) стадиона, и самая главная претензия - непонимание долгосрочной стратегии клуба. И их вполне можно понять: каждое конкретное действие менеджмента имеет смысл, но проследить долгосрочную последовательность невозможно. Кажется, её просто нет.

Вот с такими вводными Вест Хэм подошёл к этому сезону.

Но как при такой организации команда даёт такие хорошие результаты?

Во многом успешные результаты - итог работы главного тренера. Дэвид Мойес - не топ-тренер, но это хороший специалист. Когда для него создают подходящие условия - он даёт результат. Вместе с тренером в клуб пришли игроки, которые были ему нужны и сейчас они получают много игрового времени: Джаррод Боуэн, Томас Соучек, Владимир Цуфал. Те игроки, которые не подходят под нынешний стиль игры, либо мало играют (Ярмоленко, Лансини, Диоп), либо ушли из команды (Фелипе Андерсон, Грэди Диангана). И сейчас по слухам впервые за долгое время ситуация в раздевалке нормализовалась и в команде царит хорошая атмосфера.

Так в какой футбол играет команда?

Состав и схема практически не меняется с момента прихода Мойеса. Команда играет с тремя центральными защитниками и это оборонительная вариация такой модели, то есть схема скорее 5-4-1 (хотя иногда её рисуют как 3-4-2-1). В игре команды многое завязано на движении единственного нападающего, преимущественно это Майкл Антонио. Когда Антонио здоров – именно он выходит в старте. Он конечный адресат всех передач в атаке. Все игроки стараются доставить мяч на фланг, а оттуда вингеры или фулл-бэки ищут навесом или прострелом Антонио. В атаке левый фулл-бэк Артур Масуаку подключается выше, а вингер Форнальс уходит ближе к центру. Правый фланг более осторожный в защите: крайний защитник Цуфал реже подключается к атакам, а ширину создает вингер Боуэн. В центре полузащиты почти всегда играют два игрока, ориентированных на оборону: Томас Соучек и Деклан Райс. В атаке Соучек делает рывки в штрафную, чтобы помочь в верховой борьбе и замкнуть подачу, а Райс остаётся ниже.

Дэвид Мойес – олдскульный тренер. Его Вест Хэм играет как типичная британская команда нулевых годов:

Вообще не пытается владеть мячом (42,4% владения, меньше только у Ньюкасла и Шеффилда)

Активно использует длинные передачи (60 длинных пасов за игру, ТОП-6 по количеству дальних пасов)

Главный инструмент для создания моментов - подачи с флангов в штрафную. Вест Хэм делает 21 такую подачу за игру (больше только у Астон Виллы). Из-за этого Вест Хэм с отрывом чаще других команд бьёт из вратарской - 2.1 удар из вратарской за матч

В обороне команда выстраивается в средний блок, иногда опускается в низкий блок (как Атлетико Диего Симеоне или любая команда Моуринью). Практически не прессингует на чужой половине поля

По качеству игры Вест Хэм удивительно стабильная команда. По ожидаемым голам они забивают немного больше, чем должны, а пропускают чуть меньше. Команда идет на 7 месте в АПЛ, по качеству созданных и допущенных моментов они тоже должны быть на 7 месте. То есть результаты команды Мойеса полностью соответствуют качеству игры.

Стоит ли ждать Вест Хэм в еврокубках? Есть ли будущее в команде у Ярмоленко?

Кажется, клуб принял себя (отказавшись от попыток построить топ-клуб за несколько лет) и постепенно обретает стабильность. Хорошие результаты на старте сезона это подтверждают.

Я не вижу команду в еврокубках по итогам этого сезона, потому что за 7 место в этом году будет слишком большая конкуренция. Эвертон, Саутгемптон, Вулверхэмптон и Астон Вилла показывают уверенную игру и мало чем уступают команде Мойеса. Но "молотки" уже обыгрывали своих прямых конкурентов Виллу и Вулвс и забирали очки у команд из ТОП-6 (Лестер, Манчестер Сити и Тоттенхэм). Это показывает, что команда не зря находится на своём месте и будет бороться за попадание в Лигу Европы.

Что касается перспективы Ярмоленко в клубе, то думаю, что это его последний сезон в Вест Хэме. Те люди, которые привели его в клуб, уже здесь не работают. Прошлой зимой клуб подписал молодого английского полузащитника Боуэна - прямого конкурента Андрею. Сейчас он играет в стартовом составе гораздо чаще. Преимущество Боуэна в том, что он быстрее украинца и активнее садится в защиту. Это то, что нужно Мойесу от флангового футболиста. Система игры Вест Хэма не раскрывает сильные стороны Андрея (техника, умение играть под прессингом, короткий пас) и требует от него тех качеств, в которых он уже не так силён. Отсюда и слухи об уходе из клуба уже в зимнее трансферное окно.