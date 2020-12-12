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Погба летом был близок к трансферу из МЮ – The Athletic

Англия
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Не так много клубов могут позволить себе Поля

Погба летом был близок к трансферу из МЮ – The Athletic
Новина українською

Полузащитник Поль Погба был близок к трансферу из "Манчестер Юнайтед" еще в минувшее трансферное окно.

Как сообщает The Althletic, на исходе последнего ТО "красные дьяволы" почти договорились о продаже 27-летнего француза.

Имя клуба, выступавшего покупателем, не раскрывается, однако сообщается, что в последний момент этот клуб отказался от сделки, что стало неожиданностью и для "Юнайтед", и для самого Погба.

В начале недели агент игрока Мино Райола дал понять, что его клиент собирается покинуть "МЮ" в ближайшее время. Представитель игрока сообщил, что Погба не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" и не будет продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт, предпочитая уйти уже в январе.

Добавим, двумя главными претендентами на Погба в преддверии января считаются "Реал" и "Ювентус".

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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