Погба летом был близок к трансферу из МЮ – The Athletic

Полузащитник Поль Погба был близок к трансферу из "Манчестер Юнайтед" еще в минувшее трансферное окно.

Как сообщает The Althletic, на исходе последнего ТО "красные дьяволы" почти договорились о продаже 27-летнего француза.

Имя клуба, выступавшего покупателем, не раскрывается, однако сообщается, что в последний момент этот клуб отказался от сделки, что стало неожиданностью и для "Юнайтед", и для самого Погба.

В начале недели агент игрока Мино Райола дал понять, что его клиент собирается покинуть "МЮ" в ближайшее время. Представитель игрока сообщил, что Погба не чувствует себя счастливым в "Юнайтед" и не будет продлевать свой истекающий в конце следующего сезона контракт, предпочитая уйти уже в январе.

Добавим, двумя главными претендентами на Погба в преддверии января считаются "Реал" и "Ювентус".