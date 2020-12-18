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"Жаль, что он так поздно оказался в АПЛ". Моуриньо высказался об игре Джейми Варди
Джейми действительно феномен
Жозе Моуриньо, в предверии матча его команды против "Лестера", поделился своим мнением об игре Джейми Варди.
"Варди всегда опасен. Он показывал свои сильные стороны и при Раньери, и при Роджерсе. Жаль, что Варди так поздно оказался в АПЛ, он должен был начать гораздо раньше. Однако его карьера все равно невероятна", - приводит слова португальца ВВС.
Варди долгое время играл за клубы Чемпионшипа, сумев дебютировать в АПЛ лишь в возрасте 29 лет. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром, а в 2016-м выиграл АПЛ.
В текущей кампании сумел отличиться десять раз в 12-ти матчах английского чемпионата.
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