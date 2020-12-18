"Жаль, что он так поздно оказался в АПЛ". Моуриньо высказался об игре Джейми Варди

Жозе Моуриньо, в предверии матча его команды против "Лестера", поделился своим мнением об игре Джейми Варди.

"Варди всегда опасен. Он показывал свои сильные стороны и при Раньери, и при Роджерсе. Жаль, что Варди так поздно оказался в АПЛ, он должен был начать гораздо раньше. Однако его карьера все равно невероятна", - приводит слова португальца ВВС.

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Варди долгое время играл за клубы Чемпионшипа, сумев дебютировать в АПЛ лишь в возрасте 29 лет. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром, а в 2016-м выиграл АПЛ.

В текущей кампании сумел отличиться десять раз в 12-ти матчах английского чемпионата.