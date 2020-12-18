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"Жаль, что он так поздно оказался в АПЛ". Моуриньо высказался об игре Джейми Варди

Англия
(1 голосов)

Джейми действительно феномен

"Жаль, что он так поздно оказался в АПЛ". Моуриньо высказался об игре Джейми Варди
UA-Футбол
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Жозе Моуриньо, в предверии матча его команды против "Лестера", поделился своим мнением об игре Джейми Варди.

"Варди всегда опасен. Он показывал свои сильные стороны и при Раньери, и при Роджерсе. Жаль, что Варди так поздно оказался в АПЛ, он должен был начать гораздо раньше. Однако его карьера все равно невероятна", - приводит слова португальца ВВС.

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Варди долгое время играл за клубы Чемпионшипа, сумев дебютировать в АПЛ лишь в возрасте 29 лет. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром, а в 2016-м выиграл АПЛ.

В текущей кампании сумел отличиться десять раз в 12-ти матчах английского чемпионата.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Джейми Варди Лестер Сити
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fabo46
18.12.2020 в 20:08
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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