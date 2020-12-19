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МЮ заплатил за резервиста Аталанты за 25+15 млн евро – СМИ

Англия
(1 голосов)

Амад Траоре вскоре переедет на "Олд Траффорд"

МЮ заплатил за резервиста Аталанты за 25+15 млн евро – СМИ
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В октябре "Манчестер Юнайтед" подтвердил грядущий трансфер вингера "Аталанты" Амады Диалло Траоре, который переберётся на "Олд Траффорд" в начале следующего года.

Теперь же стали известны детали сделки о покупке 18-летнего игрока, на счету которого две игры за "бергамасков" в этом сезоне (35 игровых минут).

По информации журналиста Sky Sports Фабрицио Романо, вундеркинд обойдётся "МЮ" в 25 миллионов евро плюс 15 млн бонусов.

На днях Диалло Траоре, являющийся уроженцем Кот-д’Ивуара, получил итальянский паспорт, который обеспечит ему возможность получить разрешение на работу в Великобритании после выхода последних из ЕС.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
19.12.2020 в 09:04
Это для тех кто говорит про Супрягу !!! Следят за всеми футболистами молодыми! Или в МЮ идиоты совсем что 25млн выложить за лавочника???
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