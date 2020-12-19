МЮ заплатил за резервиста Аталанты за 25+15 млн евро – СМИ

В октябре "Манчестер Юнайтед" подтвердил грядущий трансфер вингера "Аталанты" Амады Диалло Траоре, который переберётся на "Олд Траффорд" в начале следующего года.

Теперь же стали известны детали сделки о покупке 18-летнего игрока, на счету которого две игры за "бергамасков" в этом сезоне (35 игровых минут).

По информации журналиста Sky Sports Фабрицио Романо, вундеркинд обойдётся "МЮ" в 25 миллионов евро плюс 15 млн бонусов.

На днях Диалло Траоре, являющийся уроженцем Кот-д’Ивуара, получил итальянский паспорт, который обеспечит ему возможность получить разрешение на работу в Великобритании после выхода последних из ЕС.