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МЮ заплатил за резервиста Аталанты за 25+15 млн евро – СМИ
Амад Траоре вскоре переедет на "Олд Траффорд"
В октябре "Манчестер Юнайтед" подтвердил грядущий трансфер вингера "Аталанты" Амады Диалло Траоре, который переберётся на "Олд Траффорд" в начале следующего года.
Теперь же стали известны детали сделки о покупке 18-летнего игрока, на счету которого две игры за "бергамасков" в этом сезоне (35 игровых минут).
По информации журналиста Sky Sports Фабрицио Романо, вундеркинд обойдётся "МЮ" в 25 миллионов евро плюс 15 млн бонусов.
На днях Диалло Траоре, являющийся уроженцем Кот-д’Ивуара, получил итальянский паспорт, который обеспечит ему возможность получить разрешение на работу в Великобритании после выхода последних из ЕС.
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