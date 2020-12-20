Игрок Ман Юнайтед оформил самый быстрый дубль в истории АПЛ

"Манчестер Юнайтед" на данный момент принимает "Лидс" на "Олд Траффорд" в рамках 14-го тура АПЛ. Уже на третьей минуте матча дубль оформил полузащитник хозяев Скотт Мактоминей. Ассистентами шотландца стали Бруно Фернандеш и Антони Марсьяль.

С момента создания АПЛ (1992-й год) никому еще так быстро не удавалось забить два гола к третьей минуты встречи.

Это второй и третий мяч для Мактоминея в этом сезоне. Еще однажды игрок отличился в воротах "Брайтона" в поединке Кубка Лиги в сентябре.

После первого тайма "Манчестер Юнайтед" побеждает "Лидс" со счетом 4:1. В онлайн-таблице чемпионата Англии "красные дьяволы" расположились на третьем месте, имея игру в запасе.