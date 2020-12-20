  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Игрок Ман Юнайтед оформил самый быстрый дубль в истории АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Ман Юнайтед оформил самый быстрый дубль в истории АПЛ

Англия
(1 голосов)

Это заняло у него три минуты

Игрок Ман Юнайтед оформил самый быстрый дубль в истории АПЛ
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" на данный момент принимает "Лидс" на "Олд Траффорд" в рамках 14-го тура АПЛ. Уже на третьей минуте матча дубль оформил полузащитник хозяев Скотт Мактоминей. Ассистентами шотландца стали Бруно Фернандеш и Антони Марсьяль.

С момента создания АПЛ (1992-й год) никому еще так быстро не удавалось забить два гола к третьей минуты встречи.

Это второй и третий мяч для Мактоминея в этом сезоне. Еще однажды игрок отличился в воротах "Брайтона" в поединке Кубка Лиги в сентябре.

После первого тайма "Манчестер Юнайтед" побеждает "Лидс" со счетом 4:1. В онлайн-таблице чемпионата Англии "красные дьяволы" расположились на третьем месте, имея игру в запасе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед Лидс Скотт МакТоминей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
OptaJoe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...