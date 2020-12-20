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Игрок Ман Юнайтед оформил самый быстрый дубль в истории АПЛ
Это заняло у него три минуты
"Манчестер Юнайтед" на данный момент принимает "Лидс" на "Олд Траффорд" в рамках 14-го тура АПЛ. Уже на третьей минуте матча дубль оформил полузащитник хозяев Скотт Мактоминей. Ассистентами шотландца стали Бруно Фернандеш и Антони Марсьяль.
С момента создания АПЛ (1992-й год) никому еще так быстро не удавалось забить два гола к третьей минуты встречи.
Это второй и третий мяч для Мактоминея в этом сезоне. Еще однажды игрок отличился в воротах "Брайтона" в поединке Кубка Лиги в сентябре.
После первого тайма "Манчестер Юнайтед" побеждает "Лидс" со счетом 4:1. В онлайн-таблице чемпионата Англии "красные дьяволы" расположились на третьем месте, имея игру в запасе.
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