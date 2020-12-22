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Фергюсон в 2012-м хотел переманить Левандовского в МЮ
Дортмундский клуб тогда не отпустил перспективного поляка
Нападающий "Баварии"
- После моего второго года в дортмундской "Боруссии" у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я перешел в "МЮ".
Я был очень заинтересован. Даже могу сказать, что был готов. Но "Боруссия" не хотела меня отпускать. Больше меня это не расстраивало, ведь с "Боруссией" дела шли хорошо, – рассказал Левандовский.
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