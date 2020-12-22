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Фергюсон в 2012-м хотел переманить Левандовского в МЮ

Англия
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Дортмундский клуб тогда не отпустил перспективного поляка

Фергюсон в 2012-м хотел переманить Левандовского в МЮ
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Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский в интервью France Football вспомнил о сорвавшемся переходе в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году.

- После моего второго года в дортмундской "Боруссии" у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я перешел в "МЮ".

Я был очень заинтересован. Даже могу сказать, что был готов. Но "Боруссия" не хотела меня отпускать. Больше меня это не расстраивало, ведь с "Боруссией" дела шли хорошо, – рассказал Левандовский.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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