Фергюсон в 2012-м хотел переманить Левандовского в МЮ

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский в интервью France Football вспомнил о сорвавшемся переходе в "Манчестер Юнайтед" в 2012 году.

- После моего второго года в дортмундской "Боруссии" у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я перешел в "МЮ".

Я был очень заинтересован. Даже могу сказать, что был готов. Но "Боруссия" не хотела меня отпускать. Больше меня это не расстраивало, ведь с "Боруссией" дела шли хорошо, – рассказал Левандовский.