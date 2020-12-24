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Озил - о ситуации в Арсенале: Хотел бы помочь команде, особенно сейчас
Месут ждет очередного шанса, но сколько таких шансов он не использовал ранее?
Хавбек "Арсенала"
- Сейчас очень трудное время для всех в клубе – не только для меня. Ситуация раздражает всех.
Конечно, я хотел бы помочь команде, особенно сейчас, но пока я не получу шанса, остается только надеяться, что очень скоро результаты "Арсенала" станут лучше.
Но давайте сохранять позитивный настрой, – написал Озил.
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