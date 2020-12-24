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Озил - о ситуации в Арсенале: Хотел бы помочь команде, особенно сейчас

Англия
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Месут ждет очередного шанса, но сколько таких шансов он не использовал ранее?

Озил - о ситуации в Арсенале: Хотел бы помочь команде, особенно сейчас
Новина українською

Хавбек "Арсенала" Месут Озил в Твиттере прокомментировал ситуацию в клубе.

- Сейчас очень трудное время для всех в клубе – не только для меня. Ситуация раздражает всех.

Конечно, я хотел бы помочь команде, особенно сейчас, но пока я не получу шанса, остается только надеяться, что очень скоро результаты "Арсенала" станут лучше.

Но давайте сохранять позитивный настрой, – написал Озил.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
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