Озил - о ситуации в Арсенале: Хотел бы помочь команде, особенно сейчас

Хавбек "Арсенала" Месут Озил в Твиттере прокомментировал ситуацию в клубе.

- Сейчас очень трудное время для всех в клубе – не только для меня. Ситуация раздражает всех.

Конечно, я хотел бы помочь команде, особенно сейчас, но пока я не получу шанса, остается только надеяться, что очень скоро результаты "Арсенала" станут лучше.

Но давайте сохранять позитивный настрой, – написал Озил.