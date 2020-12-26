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Артета: Следующие три тура определят цели Арсенала на сезон
Борьба за выживание либо возвращение наверх?
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ближайшие три матча будут определяющими для всего сезона "канониров".
В 10 последних матчах Премьер-Лиги "Арсенал" одержал только одну победу, откатившись на 15-ю позицию в таблице.
Сыграв в субботу дерби против "Челси", затем "канониры" сразятся с "Брайтоном" и "Вест Бромвичем", и Артета видит в этом отрезке матчей отличную возможность совершить рывок и уйти от борьбы за выживание.
"Да, абсолютно. Следующие семь или восемь дней будут иметь ключевое значение для того, как сложится наш сезон в Премьер-Лиге.
Наша главная проблема в том, что мы проигрываем футбольные матчи, и я уже много раз об этом говорил. На мне лежит ответственность, чтобы изменить это. Все в наших руках", — цитирует Артету BBC.
После 14 туров "Арсенал" имеет на своём счету 14 очков. От зоны вылета "канониров" отделяет всего 4 пункта.
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