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Артета: Следующие три тура определят цели Арсенала на сезон

Англия
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Борьба за выживание либо возвращение наверх?

Артета: Следующие три тура определят цели Арсенала на сезон
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что ближайшие три матча будут определяющими для всего сезона "канониров".

В 10 последних матчах Премьер-Лиги "Арсенал" одержал только одну победу, откатившись на 15-ю позицию в таблице.

Сыграв в субботу дерби против "Челси", затем "канониры" сразятся с "Брайтоном" и "Вест Бромвичем", и Артета видит в этом отрезке матчей отличную возможность совершить рывок и уйти от борьбы за выживание.

"Да, абсолютно. Следующие семь или восемь дней будут иметь ключевое значение для того, как сложится наш сезон в Премьер-Лиге.

Наша главная проблема в том, что мы проигрываем футбольные матчи, и я уже много раз об этом говорил. На мне лежит ответственность, чтобы изменить это. Все в наших руках", — цитирует Артету BBC.

После 14 туров "Арсенал" имеет на своём счету 14 очков. От зоны вылета "канониров" отделяет всего 4 пункта.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета
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