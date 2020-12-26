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И снова Фернандеш. Лестер - Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча
Три результативных действия от португальца в матче
"Манчестер Юнайтед" не удержал победу над "Лестером" в матче 15-го тура АПЛ, пропустив за пять минут до конца основного времени. Бруно Фернандеш кроме забитого мяча и неуклюже-шикарного ассиста на Рашфорда "привез" первый пропущенный гол в ворота своей команды. Десятка "Манчестер Юнайтед" до 50-го гола в АПЛ записал в свой пассив два неиспользованные убийственные моменты.
АПЛ. 15-й тур
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:2
Голы: Барнс 31, Варди 85 - Рашфорд 23, Фернандеш 79
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Источник:Setanta Sports
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