И снова Фернандеш. Лестер - Манчестер Юнайтед 2:2. Видео голов и обзор матча

"Манчестер Юнайтед" не удержал победу над "Лестером" в матче 15-го тура АПЛ, пропустив за пять минут до конца основного времени. Бруно Фернандеш кроме забитого мяча и неуклюже-шикарного ассиста на Рашфорда "привез" первый пропущенный гол в ворота своей команды. Десятка "Манчестер Юнайтед" до 50-го гола в АПЛ записал в свой пассив два неиспользованные убийственные моменты.

АПЛ. 15-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:2

Голы: Барнс 31, Варди 85 - Рашфорд 23, Фернандеш 79