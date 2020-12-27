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Юрген Клопп: Трудно предположить, что соперник против тебя будет играть по схеме 6-4

Англия
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Пятая ничья в сезоне для Мерсисайдцев

Юрген Клопп: Трудно предположить, что соперник против тебя будет играть по схеме 6-4
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Главный тренер действующего чемпиона Англии прокомментировал ничью своих подопечных в матче с "Вест Бромом":

"Не думаю, что кто-то может ожидать, что ваш соперник будет играть так, как "Вест Бромвич" в первом тайме. Они располагались по схеме 6-4. В перерыве я думал, что у нас все в порядке. Во втором тайме мы не повторили такой же игры. У соперника было три контратаки, они заработали слишком много угловых. Это наша вина, и именно поэтому вместо трех очков мы заработали лишь одно.

Это невероятный вызов, когда вы постоянно сталкиваетесь с 10 футболистами в штрафной. "Вест Бромвич" сделал свою работу на отлично. Они заслужили очко сегодня, потому что мы не смогли забить второй мяч.

Это не тот матч, о котором мы будем говорить через 20 лет, но это эта встреча, в которой мы должны были показать свои лучшие качества. Но мы этого так и не сделали", - сказал Клопп BBC.

После этого матча "Ливерпуль" продолжает возглавлять АПЛ, имея преимущество над вторым "Эвертоном" в три очка. Уже через три дня команда сыграет с "Ньюкаслом" в гостях.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Вест Бромвич
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