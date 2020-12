Матч Эвертон - Ман Сити перенесен. В команде Зинченко коронавирус

Официально пресс-служба "Эвертона" сообщает, что сегодняшний матч "ирисок" против "Ман Сити" перенесен.

Основная причина - вспышка COVID-19 в составе "горожан". Ранее положительный тест сдали Уокер и Жезус, но количество случаев, вероятно, растет.

???? | Following a Premier League Board Meeting this afternoon, #EFC has been informed that tonight's fixture against @ManCity has been postponed on medical grounds due to an increase in cases of COVID-19 in the Manchester City squad.