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Уругвайские ученые: FA показала свое невежество в деле с Кавани
Сначала нужно разобраться, а потом наказывать
Уругвайская Академия письма выступила с заявлением против английской Ассоциации футбола, которая
"Английская футбольная Ассоциация абсолютно несправедливо поступила по отношению к уругвайскому спортсмену и показала свое невежество, приняв решение об использовании языка, в частности испанского, не обратив внимания на все его сложности и контексты.
В контексте, в котором это было написано, единственное значение, которое можно предоставить слово "негрито", особенно из уменьшительно-ласкательного использования - это “нежность”.
Слова, относящиеся к цветам кожи, весу и другими физическими характеристиками, часто используются друзьями и родственниками в Латинской Америке, особенно в уменьшительно-ласкательной форме", - говорится в заявлении ученых.
"Красные дьяволы" заявили, что Кавани решил не оспаривать обвинения из уважения к FA и борьбы с расизмом в футболе.
"Я не переживаю из-за этого, я знаю, что всегда мои слова связаны с теплотой в моей культуре и стиле жизни", - написал уругваец в Instagram.
Напомним, нападающий "Манч Юнайтед" был дисквалифицирован на три матча и 100 тыс фунтов за фразу "Grasias, negrito" в соцсети.
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