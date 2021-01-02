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Уругвайские ученые: FA показала свое невежество в деле с Кавани

Англия
(2 голосов)

Сначала нужно разобраться, а потом наказывать

Уругвайские ученые: FA показала свое невежество в деле с Кавани
Новина українською

Уругвайская Академия письма выступила с заявлением против английской Ассоциации футбола, которая дисквалифицировала нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани за расистские высказывания в соцсети:

"Английская футбольная Ассоциация абсолютно несправедливо поступила по отношению к уругвайскому спортсмену и показала свое невежество, приняв решение об использовании языка, в частности испанского, не обратив внимания на все его сложности и контексты.

В контексте, в котором это было написано, единственное значение, которое можно предоставить слово "негрито", особенно из уменьшительно-ласкательного использования - это “нежность”.

Слова, относящиеся к цветам кожи, весу и другими физическими характеристиками, часто используются друзьями и родственниками в Латинской Америке, особенно в уменьшительно-ласкательной форме", - говорится в заявлении ученых.

"Красные дьяволы" заявили, что Кавани решил не оспаривать обвинения из уважения к FA и борьбы с расизмом в футболе.

"Я не переживаю из-за этого, я знаю, что всегда мои слова связаны с теплотой в моей культуре и стиле жизни", - написал уругваец в Instagram.

Напомним, нападающий "Манч Юнайтед" был дисквалифицирован на три матча и 100 тыс фунтов за фразу "Grasias, negrito" в соцсети.

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В статье: расизм Эдинсон Кавани АПЛ Манчестер Юнайтед FA
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Источник:
Reuters

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Комментарии (1)
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Микко82 (Херсон)
02.01.2021 в 15:47
Отак їх толерастів!
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