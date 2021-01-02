Уругвайские ученые: FA показала свое невежество в деле с Кавани

Уругвайская Академия письма выступила с заявлением против английской Ассоциации футбола, которая дисквалифицировала нападающего "Манчестер Юнайтед" Эдинсона Кавани за расистские высказывания в соцсети:

"Английская футбольная Ассоциация абсолютно несправедливо поступила по отношению к уругвайскому спортсмену и показала свое невежество, приняв решение об использовании языка, в частности испанского, не обратив внимания на все его сложности и контексты.

В контексте, в котором это было написано, единственное значение, которое можно предоставить слово "негрито", особенно из уменьшительно-ласкательного использования - это “нежность”.

Слова, относящиеся к цветам кожи, весу и другими физическими характеристиками, часто используются друзьями и родственниками в Латинской Америке, особенно в уменьшительно-ласкательной форме", - говорится в заявлении ученых.